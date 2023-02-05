В Австралии после нападения акулы скончалась девушка

Юная девушка вместе с друзьями каталась на гидроциклах по реке в пригороде Фримантл. Инспектор полиции Западной Австралии Пол Робинсон заявил, что девочка могла прыгнуть в воду, чтобы поплавать с дельфинами, замеченными поблизости. После чего на подростка напала акула.
По словам Робинсона со ссылкой на экспертов, присутствие акул на том участке реки, где произошла трагедия, весьма необычно.
В среднем в Австралии ежегодно происходит около 20 нападений акул, большинство из которых фиксируют в штатах Новый Южный Уэльс и Западная Австралия. В 2021 году в результате нападения акул в Австралии погибли два человека, а в 2020 году — семь.
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