В Австралии по обвинению в шпионаже арестовали супругов из России

Агентство AFP сообщает, что 40-летняя женщина ездила на родину в Россию и оттуда попросила 62-летнего мужа, который оставался в Австралии, войти в ее рабочий аккаунт, чтобы получить доступ к защищенным материалам.

„Была ли эта информация передана, остается ключевым вопросом нашего расследования“, — цитирует его Reuters.

„Мы утверждаем, что они запросили эту информацию с намерением предоставить ее российским властям“, — сказал журналистам комиссар федеральной полиции Рис Кершоу.

Федеральная полиция Австралии заявила, что супруги, у которых есть австралийское гражданство, пытались получить доступ к материалам, связанным с национальной безопасностью. „Никакой существенной утечки“ информации не произошло, подчеркивают при этом в полиции.

Премьер-министр Энтони Альбанезе, комментируя арест супругов, заявил, что люди, пытающиеся действовать против национальных интересов Австралии, будут привлечены к ответственности. В то же время он отказался комментировать детали дела, напомнив, что его рассматривает суд.

Игорь и Кира Королевы предстали перед мировым судом в Брисбене, следует из судебных документов, пишет Reuters.

Им было предъявлено обвинение в подготовке к шпионажу, максимальное наказание — 15 лет тюремного заключения. Это первое подобное обвинение в Австралии после изменения закона в 2018 году.