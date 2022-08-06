Польский автобус с паломниками разбился около Вараждина на северо-западе Хорватии. В субботу, 6 августа, глава Хорватского института неотложной медицины Мая Грба-Буевич сообщила о 12 погибших и 31 раненом.

По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, паломники направлялись в Меджугорье в Боснии и Герцеговине, которое многие верующие связывают с явлениями Девы Марии.

Авария произошла в районе 05.40 по местному времени (06.40 мск) на трассе, возле поселка Брезнички-Хум, в направлении Загреба, передало агентство Reuters.

Представитель польского МИДа подтвердил телеканалу TVN24, что все погибшие - граждане Польши. "У автобуса были варшавские регистрационные номера", - добавил он.

Моравецкий отметил, что уже связался с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и получил подтверждение, что хорватские медслужбы окажут всю необходимую помощь. "Поручил нашим консульским службам организовать поддержку семей тех, кто попал в аварию", - добавил польский премьер. По его распоряжению в Хорватию до конца дня направятся министр здравоохранения Польши Адам Недзельский и заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач, а также медики и психологи.

Причина аварии устанавливается.

Меджугорье - одно из важных мест католического паломничества, куда ежегодно стекается более миллиона верующих. В селении ежегодно, с 1 по 6 августа, проходит молодежный молитвенный фестиваль Mladifest. В 2019 году папа римский Франциск авторизовал паломничества, они могут быть официально организованы епархиями и приходами и больше не проводятся лишь в "частном формате".