В Атлантическом океане идут интенсивные поиски батискафа, отправившегося к "Титанику". Что известно о "Титане", людях на его борту и их шансах выжить

Береговая охрана Бостона, которая руководит поисковой операцией, сообщила в "Твиттере", что экипаж из пяти человек погрузился в воскресенье утром, и экипаж «Полар принс» потерял с ними связь примерно через час и 45 минут после начала погружения аппарата.

В сообщении в "Фейсбуке" Хардинг написал, что они рассчитывают начать погружение в 04:00 по местному времени.

На борту глубоководного аппарата находились пять человек - как правило, это пилот, трое туристов и гид. Пока установлены имена троих человек: 59-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.

Последние новости Судно «Полар принс» прибыло к месту крушения «Титаника» в Атлантическом океане в воскресенье утром.

Вот что нам известно на данный момент.

Компания OceanGate, которой принадлежит пропавший аппарат, заявила, что изучает все возможности для безопасного возвращения экипажа.

По оценкам Береговой охраны США , по состоянию на 21:00 по Гринвичу в понедельник (23:00 мск) на батискафе оставалось от 70 до 96 часов аварийного запаса кислорода.

Исследовательское судно «Полар принс» потеряло связь с командой подлодки через час и 45 минут после погружения.

Министерство обороны Канады сообщило, что наряду с самолетом в поисках участвует судно канадской береговой охраны "Копит Хопсон".

Джон Могер заявил, что если судно обнаружат под водой, для его спасения потребуются дополнительные специалисты и что он обратился за помощью, в том числе к ВМС США и частным компаниям, специализирующимся в этой сфере.

В этом районе также были размещены гидроакустические буи.

Береговая охрана направила два самолета C-130 Hercules для поиска подводного аппарата на поверхности воды, к ним присоединился канадский самолет C-130 и самолет P8, оснащенный подводным сонаром.

По его словам, спасатели ищут «Титан» как на поверхности - на случай, если ему удалось всплыть, но он потерял связь с кораблем-маткой, - так и под водой с помощью гидролокаторов.

В понедельник контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер заявил, что поиск пропавшего батискафа в столь отдаленном районе – это чрезвычайно сложная задача.

Считается, что глубоководный аппарат «Титан» в это время находился примерно в 1450 км от побережья Кейп-Код.

«Мы очень благодарны за беспокойство, проявленное нашими коллегами и друзьями, и просим всех молиться за их безопасность и в то же время предоставить семье возможность сохранить приватность», - говорится в заявлении.

Во вторник семья Давуд заявила: «Наш сын Шахзада Давуд и его сын Сулеман отправились в путешествие, чтобы посетить останки «Титаника» в Атлантическом океане. На данный момент связь с их подводным аппаратом потеряна, и информация ограничена».

В воскресенье в "Твиттере" его фирма сообщила, что «Титан» успешно начал погружение.

Хардинг – глава базирующейся в Дубае компании Action Aviation, занимающейся продажами и операциями с бизнес-джетами.

Хардинг впервые объявил о своем намерении присоединиться к команде в июне прошлого года, сказав, что команда судна включает несколько легендарных исследователей. Некоторые из них совершили более 30 погружений к «Титанику» с 1980-х годов.

Кто был на борту?

Компания Horizon Maritime – совладелец «Полар принс» - подтвердила Би-би-си, что это судно оказывает помощь, и к месту поисков направлено второе судно, «Хорайзон Арктик».

Такое путешествие компания называет «шансом выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное».

С частных клиентов компания берет по 250 тыс. долларов за место в восьмидневной экспедиции, позволяющей увидеть затонувший легендарный лайнер.

В "Твиттере" компании есть посты о том, как прошли первые несколько погружений.

Одна из экспедиций, состоящая из 12 погружений, и была запланирована на лето 2023 года.

На сайте компании OceanGate, которая разрабатывает подводные аппараты для погружений, говорится, что после успешных экспедиций к останкам «Титаника» в 2021 и 2022 годах она планирует продолжать подобные туры ежегодно.

СМИ сообщают, что в составе команды также Стоктон Раш, исполнительный директор компании OceanGate, организовавшей погружение.

Согласно сообщению Хардинга в "Фейсбуке", перед началом погружения на борту батискафа также находится французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Давуд - член одной из богатейших семей Пакистана и попечитель Института SETI по поиску внеземных цивилизаций.

По словам профессора Грейга, если аппарат опустился на морское дно и не может подняться на поверхность собственными силами, то вариантов остается немного.

Другой сценарий, по его словам, заключается в том, что корпус субмарины получил повреждение и начал наполняться водой. "Тогда прогноз не очень благоприятный", - сказал Грейг.

«Если произошел сбой питания или связи, - а это могло случиться, - тогда подводный аппарат будет болтаться на поверхности, ожидая, когда его найдут", - сказал он.

Согласно одному из них, на «Титане» случилась авария, судно сбросило балласт и поднялось на поверхность.

Эксперт по глубоководным аппаратам, профессор Алистер Грейг из Университетского колледжа Лондона в интервью Би-би-си предложил несколько вариантов развития событий.

«Титаник» находится на глубине 3800 метров на дне Атлантического океана, в 600 км от острова Ньюфаундленд на северо-востоке Канады.

Одно погружение к «Титанику» с возвращением на поверхность, по сообщениям, занимает около восьми часов.

Бывший директор австралийского проекта по спасению подводных лодок Фрэнк Оуэн в интервью Би-би-си сказал, что задача людей на борту батискафа - сохранять самообладание и не расходовать слишком много кислорода.

В интервью Би-би-си Платтс сказал: «У меня сложилось впечатление, что иногда что-то может пойти не так. Но, когда я был на субмарине, не было никаких признаков того, что может случиться катастрофа».

По его словам, субмарина управляется с помощью инновационных технологий, которые иногда могут давать сбои.

По словам директора программы Би-би-си Travel Show Саймона Платтса, снявшего в прошлом году документальный фильм о «Титане», Стоктон Раш, генеральный директор и основатель компании OceanGate, не дает никаких гарантий, что во время погружения пассажиры смогут увидеть останки «Титаника», и предупреждает, что это весьма опасная среда.

«Хотя подводный аппарат может быть еще цел, но, если он находится на глубине более 200 м, есть очень мало судов, способных опуститься на такую глубину, и уж точно это не смогут сделать водолазы, - сказал он. - Аппараты, предназначенные для спасения подводных лодок ВМС, конечно, не могут опуститься на глубину, близкую к глубине «Титаника».

Согласно сайту OceanGate, подлодка, рассчитанная на пять человек, оснащена системой мониторинга корпуса судна в режиме реального времени.

По словам представителей OceanGate, «Титан» оснащен самыми современными системами освещения и подводной навигации, а также внутренним и внешним 4K видео- и фотооборудованием.

Помимо доставки водолазов к затонувшему «Титанику», аппарат используется для обследования и осмотра подводного рельефа, проведения исследований и сбора данных при съемках фильмов. На нем также испытывают новые образцы оборудования и программного обеспечения для них.

«Титан» - это пятиместный подводный аппарат, предназначенный для погружения на глубину до 4000 метров и движущийся со скоростью три узла - примерно 5,5 км/ч.

Вторая проблема, по его словам, это поиск «Титана». Обнаружить его на поверхности будет сравнительно легко, а под водой – гораздо сложнее.

Если они начнут паниковать или слишком много двигаться, то запасы кислорода быстро подойдут к концу, напомнил он.

Во время погружения специальные датчики следят за изменениями давления на корпус и оценивают его целостность.

«Эта бортовая система мониторинга дает пилоту раннее предупреждение с достаточным запасом, чтобы прервать спуск и безопасно вернуться на поверхность», - утверждают в компании.

Американский партнер Би-би-си - телеканал CBS - отправлял в прошлом году своего репортера Дэвида Пога на батискафе компании OceanGate к затонувшему «Титанику».

По словам Пога, перед погружением он подписал документ о том, что берет на себя ответственность за возможные последствия. В нем, в частности, говорилось, что «Титан» - это экспериментальное судно, не имеющее государственной сертификации, и погружение на нем может привести к травмам или гибели.