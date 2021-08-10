aA
Инициативу по обязательной вакцинации выдвинул глава Пентагона Ллойд Остин, который ожидает одобрения этой меры Джо Байденом не позднее середины сентября.
JAV kariai
JAV kariai
© AFP / Scanpix

В армии США будет введена обязательная для всех военнослужащих вакцинация против коронавируса - такую инициативу выдвинул министр обороны США Ллойд Остин. Он ожидает одобрения этой меры президентом США Джо Байденом не позднее середины сентября, сообщается на сайте Пентагона в понедельник, 9 августа.

Статьи по теме:
Эксперты в США предупреждают о провале борьбы с вирусом SARS-CoV-2  (1)
В США вновь более 100 000 заражений SARS-CoV-2 в сутки  (5)

Обязательную вакцинацию могут ввести даже ранее, если американский регулятор лекарственных средств FDA выдаст полноценную регистрацию применяемым в США вакцинам, что ожидается к концу августа. На данный момент эти препараты зарегистрированы в США по экстренному разрешению FDA.

По словам пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби, более 73 процентов военнослужащих получили как минимум одну прививку от коронавируса.

В армии США служит около 1,3 миллиона человек. Американские военные должны делать прививки на обязательной основе в соответствии с утвержденным списком препаратов, который составляется на основании регистрации FDA.

Вакцинация в США

Президент США Джо Байден уже высказался в поддержку планируемой меры, призвав также пройти вакцинацию всех жителей Соединенных Штатов, особенно в связи с угрозой распространения более заразного дельта-варианта SARS-CoV-2.

В США получили прививку от коронавируса около 61% населения, составляющего 330 млн человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом - 35 916 486 человек, а также по количеству умерших от заболевания COVID-19 - 617 254 человека.

В пятерку наиболее пострадавших от пандемии стран входят, кроме того, Бразилия, Индия, Россия и Франция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

США вводят ограничения для непривитых госслужащих (3)

Президент США Джо Байден представил в четверг, 29 июля,...

TOP новостей

Ответ премьера Литвы протестующим: вчера умерли два человека, оба непривитые (35)

Во вторник у здания парламента Литвы протестуют...

У здания парламента Литвы – протест против ограничений: требуют упразднить "паспорт возможностей"  собралось больше 4500 человек (52)

10 августа у здания парламента Литвы началась акция...

Сокращают список ограничений для непривитых: можно будет ходить к врачам и пользоваться транспортом (10)

Министерство внутренних дел Литвы 10 августа...

Литва перешла в последнюю красную зону COVID–19 (2)

Литва перешла в последнюю красную зону COVID–19, сообщает...

Шимашюс прерывает отпуск и возвращается в Вильнюс один (19)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс прерывает отпуск и...