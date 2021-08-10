В армии США будет введена обязательная для всех военнослужащих вакцинация против коронавируса - такую инициативу выдвинул министр обороны США Ллойд Остин. Он ожидает одобрения этой меры президентом США Джо Байденом не позднее середины сентября, сообщается на сайте Пентагона в понедельник, 9 августа.

Обязательную вакцинацию могут ввести даже ранее, если американский регулятор лекарственных средств FDA выдаст полноценную регистрацию применяемым в США вакцинам, что ожидается к концу августа. На данный момент эти препараты зарегистрированы в США по экстренному разрешению FDA.

По словам пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби, более 73 процентов военнослужащих получили как минимум одну прививку от коронавируса.

В армии США служит около 1,3 миллиона человек. Американские военные должны делать прививки на обязательной основе в соответствии с утвержденным списком препаратов, который составляется на основании регистрации FDA.

Вакцинация в США

Президент США Джо Байден уже высказался в поддержку планируемой меры, призвав также пройти вакцинацию всех жителей Соединенных Штатов, особенно в связи с угрозой распространения более заразного дельта-варианта SARS-CoV-2.

В США получили прививку от коронавируса около 61% населения, составляющего 330 млн человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом - 35 916 486 человек, а также по количеству умерших от заболевания COVID-19 - 617 254 человека.

В пятерку наиболее пострадавших от пандемии стран входят, кроме того, Бразилия, Индия, Россия и Франция.