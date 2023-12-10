В Армении задержан уклонист от войны против Украины

Российская военная полиция задержала в Армении гражданина РФ Дмитрия Сетракова и доставила его на территорию российской военной базы в Гюмри. В России в отношении Сетракова возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении части, он задержан на 27 суток, сообщила правозащитная организация "Хельсинкская гражданская ассамблея - Ванадзор" в воскресенье, 10 декабря.

Глава организации Артур Сакунц в интервью армянской службе "Радио Свобода" рассказал, что Сетраков был контрактником в России, но после нападения РФ на Украину переехал в Армению. Сакунц узнал о его задержании от российских правозащитников, к ним обратилась жена россиянина.