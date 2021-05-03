В понедельник, 3 мая, на внеочередном заседании парламента Армении депутаты избирали премьер-министра. Кандидат был лишь один - Никол Пашинян, который 25 апреля вместе со своим правительством подал в отставку.
Кандидат может быть выдвинут как минимум одной третью голосов от общего числа депутатов. Оппозиция своих кандидатов выдвигать не стала. Таким образом парламентская фракция "Мой шаг", а именно она составляет большинство в парламенте, выдвинула своего кандидата - исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна. Две парламентские оппозиционные силы согласились с тем, чтобы парламент был распущен и прошли новые выборы.
Согласно Конституции Армении, досрочные выборы в парламент можно провести только в случае, если премьер подает в отставку, а парламент дважды с интервалом в семь дней не может выбрать нового премьер-министра. Именно эту процедуру теперь необходимо пройти для роспуска парламента и назначения даты новых выборов. Ранее Пашинян завил, что внеочередные выборы в парламент состоятся 20 июня.
Пашинян предостерег оппозицию от нарушения договоренностей
Через неделю в парламенте состоится повторное голосование, и если оно будет так же провалено, то парламент будет распущен. Между тем Пашинян в своем выступлении дал понять, что в случае нарушения договоренностей со стороны парламентской оппозиции и попытки на втором этапе предпринять альтернативные сценарии, правящий блок "Мой шаг" просто изберет своего премьера.
Сразу после подписания трехстороннего с Азербайджаном и Россией заявления о прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе армянская оппозиция начала акции протеста с требованием об отставке Никола Пашиняна. Более того, большая часть протестующих считала, что внеочередные выборы в стране возможны только после немедленной отставки премьера и его правительства.
Оппозиционные политические силы считают, что власти не смогут провести честные и прозрачные выборы, но тем не менее они уже начали готовиться к голосованию.
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