В Армении обвинили российские СМИ в ведении гибридной войны

В ведении гибридной войны против Армении обвинил российские СМИ руководитель аппарата премьер-министра страны Араик Арутюнян. "Похоже, в гибридной войне, развязанной в российских СМИ против Армении, обещали, как в известной сказке, - тот, кто больше врет, получит половину дворца/Кремля", - написал он в Facebook в субботу, 23 сентября.

Таким образом он ответил на прозвучавшее в эфире телеканала НТВ утверждение журналиста Георга Хачатуряна о том, что демонстранты, прорвавшиеся 20 сентября в здание правительства Армении, якобы наткнулись там на американских десантников, приехавших на учения. "Это абсолютная дезинформация. Никакие протестующие не штурмовали здание правительства в тот день, и тем более, никаких американских десантников там не было", - говорится в посте Арутюняна.