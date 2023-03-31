По словам дипломата, посольство находится в курсе участившейся практики миграционного управления Аргентины выносить отрицательные решения по продлению туристического пребывания вновь приехавшим россиянам, отказывать в оформлении им видов на жительства (и даже отмене ранее уже выданных), а также выносить предписания покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой депортации.

По словам Полина, сегодня известно о нескольких десятках случаев. Отказы миграционная служба обосновывает положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках. Согласно документу, обладателям «обыкновенных» российских загранпаспортов разрешено въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться в Аргентине без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. При этом в 2022 году почти все запросы россиян на продление туристического пребывания в стране были удовлетворены, пояснил дипломат.

Полин также напомнил, что граждане России могут подать апелляцию на отказ в продлении пребывания или предоставлении вида на жительство. Он рекомендовал россиянам обжаловать решения в законном порядке и привлекать лицензированных адвокатов. В случае, если юристы не владеют испанским языком, то и переводчиков, добавил представитель дипмиссии.

Дипломат пояснил, что посольство обратилось в адвокатское бюро, где подтвердили, что без апелляции граждане России, которые получили отказ, могут быть выдворены из Аргентины.

Юристы отметили, что обжалование решения дает возможность находиться на территории Аргентины на законных основаниях по крайней мере до рассмотрения апелляции. Рассмотрение жалобы, по словам адвокатов, может затянуться до двух-четырех лет.

3 января Полин рассказывал The Guardian, что в прошлом году в Аргентину переехали от 2 до 2,5 тыс. граждан, в том числе беременные женщины. В феврале El País писала, что, согласно официальной информации, «чтобы родить» в Аргентину приехало порядка 10,5 тыс. беременных россиянок — за год после начала конфликта на Украине.

В начале февраля миграционная служба Аргентины не пустила в страну шестерых беременных гражданок России. Ведомство усомнилось в том, что целью их поездки был туризм. Глава службы Флоренсии Кариньяно тогда заявила, что с конца лета 2022 года приток беременных россиянок в Аргентину ощутимо возрос. Позже всем женщинам разрешили въезд.

После этого инцидента аргентинская сторона начала приостанавливать ВНЖ россиян, которые получили свой статус после рождения ребенка, но не остались жить в стране. Миграционная служба в свою очередь опросила 350 беременных россиянок. Женщины сообщили, что воспользовались услугами компании, которая предлагала программы «родильного туризма». Кариньяно назвала такие компании «мафиозными».

20 февраля депутат Хосе Мануэль Лопес рассказал RTVI, что увеличение потока россиянок, приезжающих в Аргентину для родов, может использоваться как прикрытие для шпионажа.