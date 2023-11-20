В Аргентине избран президентом либертарианец Хавьер Милей

"Я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, поскольку он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года", - заявил Серхио Масса еще до публикации официальных результатов голосования.

Поздравления Милею от бывших и действующих глав государств

Между тем президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал в соцсети X "удачи и успеха" новому правительству Аргентины, не называя при этом имени Милея. "Бразилия всегда будет доступна для совместной работы с нашими аргентинскими братьями", - добавил президент.

Президент Чили Габриэль Борич Фонт также передал поздравления Милею в соцсети X. А вот президент Колумбии Густаво Петро выразил разочарование победой правого кандидата на президентских выборах в Аргентине, назвав это "печальным для Латинской Америки" событием.

"Неолиберализм больше ничего не может предложить обществу, он не может ответить на актуальные проблемы человечества", - написал Петро в соцсети X.