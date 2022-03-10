В Анталье завершились переговоры Лаврова и Кулебы. О чем договрились стороны?

Кулеба: прогресса по перемирию нет
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стороны не договорились ни о каком прекращении огня и что Лавров не обещал никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя.
"Прекращение огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся", — заявил Кулеба и отметил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.
"Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения. Но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой защищать себя, защищать людей от российской агрессии. Надеюсь, что сегодняшний формат будет иметь продолжение", — добавил Дмитрий Кулеба.
Вместе с тем, Кулеба заявил, что готов вновь встретиться с Лавровым в таком же формате (они встречались в Анталье при посредничестве Турции).
Украина не собирается разрабатывать ядерное оружие, подчеркнул Кулеба.
Кулеба заявил, что Лавров предложил трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности
Лавров: Россия не нападала на Украину
У министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова иное видение переговоров. "Мы подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе", — заявил Лавров и добавил, что здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня.
Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны, также заявил Лавров: "Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто… объяснили многократно: наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации".
По его словам, перед началом российской "спецоперации" Украина якобы давно и тщательно планировала нападения на ДНР и ЛНР.
Лавров также попытался оправдать авиаудары российских войск по больнице и роддому в Мариуполе. "Родильный дом в Мариуполе был давно захвачен батальоном "Азов"", — утверждает Лавров. Тем не менее доказательства и фотографии с места происшествия показывают обратное. При бомбардировке скончалось три человека, в том числе один ребенок.
"Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению на Украине неонацистского государства. Мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, мы готовы обсуждать гарантии безопасности Украины вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России" — продолжил Лавров.
Лавров заявил Кулебе, что Россия всегда готова к переговорам на высшем уровне, если они будут иметь добавленную стоимость. "Путин не отказывается от встречи с Зеленским и когда-то, надеюсь, такая необходимость возникнет", — добавил он.
Лавров назвал "остервенелой" реакцию запада на действия России в Украине, которые он окрестил "спецоперацией".
"Я не верю и не хочу верить в то, что может начаться ядерная война", — заявил Лавров в заключение.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы о российских военных: не вижу мотивации, за кого они должны воевать, за Путина?
Президент Литвы Гитанас Науседа в эксклюзивном...
Спецэфир Delfi: Киев - прямое включение, итоги переговоров в Турции (3)
На 15-й день войны против Украины российские войска...
Война в Украине. Ночные бои под Киевом, встреча Лаврова и Кулебы
Война в Украине продолжается уже две недели....
Героическая борьба украинцев привела россиян в бешенство: применяют жестокую тактику
Россия утратила инициативу в войне, которую сама же и...
В Анталье завершились переговоры Лаврова и Кулебы. О чем договрились стороны?
В Турции завершились переговоры министров иностранных...