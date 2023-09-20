В аннексированном Крыму заявили об отражении ракетной атаки на Севастополь

«По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе все спокойно. Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил изданию «Бабель»: «Украинские силы работают по военным объектам оккупантов на временно оккупированных территориях, в том числе в украинском Крыму».

Российские власти уже не раз заявляли о ракетных атаках на Крым. 13 сентября Развожаев сообщил об ударе по Севморзаводу в Севастополе. Минобороны России официально сообщало, что повреждения получили два корабля. 18 сентября журналисты-расследователи опубликовали фото сильно поврежденной подводной лодки, стоящей, предположительно, в сухом доке.