2024.05.24 09:15

В аннексированном Крыму сообщили о погибших при ракетной атаке

 
Радио Свобода
ФОТО: Sputknik/Scanpix
Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил поздно вечером в четверг о гибели двух человек в результате ракетной атаки со стороны Украины.

"В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих", - написал Аксёнов своем телеграм-канале. Он добавил, что в районе Алушты были зафиксированы попадания по хозяйственному объекту.

Украинский телеграм-канал "Крымский мост" опубликовал видео нескольких взрывов близ Алушты. Издание "Суспільне" пишет, что в их было не менее пяти.

Телеграм-канал АТЕШ утверждает, что под Алуштой был поражен российский военный узел связи - военная часть № 28735.

Власти аннексированного Крыма заявили, что ракета попала в пустующий санаторий.

По информации ряда местных телеграм-каналов, в Крыму 23 мая произошла серия взрывов. В частности, их было слышно в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае.

Министерство обороны России утверждает, что ночью в пятницу над Крымом были сбиты три ракеты ATACMS. В акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины, три из которых были уничтожены, заявили в российском Минобороны.

В Киеве информацию не комментировали.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы и аннексированный Крым регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. 15 мая Минобороны России отчиталась об уничтожении десяти ракет ATACMS над территорией полуострова. На следующий день российские военные сообщили о пяти сбитых ракетах ATACMS. Другие подробности ударов в ведомстве не сообщали.

Позже стало известно, что воздушным атакам дважды подвергся военный аэродром Бельбек, в результате которых были уничтожены три истребителя и топливный склад.

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