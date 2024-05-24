В аннексированном Крыму сообщили о погибших при ракетной атаке

Министерство обороны России утверждает, что ночью в пятницу над Крымом были сбиты три ракеты ATACMS. В акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины, три из которых были уничтожены, заявили в российском Минобороны.