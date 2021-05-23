aA
В центральной части Амстердама вечером в пятницу, 21 мая, неизвестный с ножом атаковал и ранил пятерых человек, некоторые ранения были тяжелые. Один из пострадавших скончался на месте. Четверо доставлены в больницу.
Nyderlandų policija
Nyderlandų policija
© AP / Scanpix

По словам представительницы полиции Амстердама, подозреваемый в совершении нападений был задержан, сейчас устанавливаются причины случившегося.

Район Де Пайп, где произошел инцидент, известен своими барами и ресторанами, однако сейчас все они закрыты из-за пандемии. На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи, в воздухе барражирует полицейский вертолет.

Пожизненный срок для напавшего на туристов в Дрездене


Ранее в тот же день стало известно, что 21-летний выходец из Сирии Абдуллах А., напавший с ножом на туристов в центре Дрездена осенью прошлого года, приговорен к пожизненному лишению свободы.

В 2020 году он атаковал двух мужчин, в результате 55-летний турист скончался в больнице, а его спутник получил тяжелые телесные повреждения. В 2018 году молодой человек уже был осужден за поддержку террористической группировки "Исламское государство".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Į Vilnių iš Atėnų skridęs „Ryanair“ lėktuvas buvo priverstas nusileisti Minske Į Vilnių iš Atėnų skridęs „Ryanair“ lėktuvas buvo priverstas nusileisti Minske Į Vilnių iš Atėnų skridęs „Ryanair“ lėktuvas buvo priverstas nusileisti Minske

Летевший в Вильнюс из Афин самолет Ryanair был вынужден приземлиться в Минске, задержан журналист Роман Протасевич (55)

В воскресенье редакция Delfi получила письмо от читателя...

Профессор: обладатели "паспорта возможностей" должны жить как до пандемии (50)

Со следующей недели будем жить немного свободнее....

Кто сбежит из налогового рая? Парадокс белорусской IT-отрасли (41)

Осенью 2020 Латвия, Литва , Польша и другие страны...

Portfelis

Эпидемия и бизнес-иммигранты в Литве - двойной удар (15)

Коронавирусная эпидемия затронула множество литовских...

Группа The Roop заняла восьмое место в финале "Евровидения" (73)

В субботу в финале конкурса " Евровидение " в Роттердаме...