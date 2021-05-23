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В центральной части Амстердама вечером в пятницу, 21 мая, неизвестный с ножом атаковал и ранил пятерых человек, некоторые ранения были тяжелые. Один из пострадавших скончался на месте. Четверо доставлены в больницу.
Nyderlandų policija
Nyderlandų policija
© AP / Scanpix

По словам представительницы полиции Амстердама, подозреваемый в совершении нападений был задержан, сейчас устанавливаются причины случившегося.

Район Де Пайп, где произошел инцидент, известен своими барами и ресторанами, однако сейчас все они закрыты из-за пандемии. На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи, в воздухе барражирует полицейский вертолет.

Пожизненный срок для напавшего на туристов в Дрездене


Ранее в тот же день стало известно, что 21-летний выходец из Сирии Абдуллах А., напавший с ножом на туристов в центре Дрездена осенью прошлого года, приговорен к пожизненному лишению свободы.

В 2020 году он атаковал двух мужчин, в результате 55-летний турист скончался в больнице, а его спутник получил тяжелые телесные повреждения. В 2018 году молодой человек уже был осужден за поддержку террористической группировки "Исламское государство".

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Deutsche Welle

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