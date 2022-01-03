Около 10 тысяч человек выступили с протестом против проводимой правительством Нидерландов политики антиковидных ограничений. Жители собравлись на несанкционированную демонстрацию на Музейной площади в центре Амстердама в воскресенье, 2 января.

Из-за быстрого распространения чрезвычайно заразного омикрон-варианта коронавируса в Нидерландах 19 декабря введен жесткий локдаун. Ожидается, что он может продлиться как минимум до середины января. Это вызвало протесты в стране.

В ситуацию вмешался спецназ



Многие из собравшихся на Музейной площади не реагировали на требования правоохранительных органов разойтись. В результате акция переросла в ожесточенные столкновения с полицейскими, в ситуацию вмешался спецназ. По данным правоохранительных органов, когда несколько протестующих попытались прорвать блокаду спецназа неподалеку от Музейной площади, четверо блюстителей порядка получили ранения.

30 участников протестов задержаны, сообщила полиция. Им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, жестоком обращении или несанкционированном хранении оружия. По сообщению местных властей, вечером ситуация успокоилась.

Против демонстрантов, отказавшихся покинуть Музейную площадь в Амстердаме, были стянуты подразделения конной полиции, а также использовались служебные собаки. На видеокадрах видно, как полицейские применяют дубинки против группы женщин и мужчин. Однако, как сообщила нидерландская общественно-правовая вещательная корпорация NOS, информации о получивших ранения протестующих пока не поступало.

К митингующим хотели присоединиться вооруженные люди



Столкновения начались во второй половине дня. Группа людей, одетых во все белое, скандировала: "Здесь не диктатура". Мэр Амстердама Фемке Халсема обратилась к демонстрантам с призывом разойтись.

Большинство митингующих после этого прошли процессией через центр города в амстердамский район Вестерпарк, передает информационное агентство ANP. Там многие из них приняли участие в санкционированном митинге правопопулистской партии "Форум за демократию". Позже несколько сотен человек вернулись на Музейную площадь. Однако, как сообщают СМИ, после акции, которую ее организаторы назвали совместным "кофепитием", все мирно разошлись.

Еще до начала несанкционированной демонстрации в центре Амстердама, полицейские не допустили в город так называемые "группы защиты" в составе около 200 человек. Некоторые из них намеревались попасть на Музейную площадь. Как утверждает полиция, они были вооружены и готовы применить насилие.