В американском штате Джорджия в результате стрельбы в трех массажных салонах вечером во вторник, 16 марта, погибли восемь человек. Нападения произошли в Атланте и окрестностях. Полиция полагает, что все три нападения совершил один и тот же человек - 21-летний мужчина, который уже задержан. Его мотивы неизвестны.
В результате первого нападения близ Атланты погибли четыре человека, еще два были ранены. Уже в скором времени после этого произошла стрельба в двух расположенных неподалеку друг от друга массажных салонах в самой Атланте. В результате было убито еще четыре человека. Злоумышленник был задержан после погони и в настоящее время находится под стражей.
По сообщению местных СМИ, шесть из восьми убитых - азиатского происхождения.
Правозащитники и активисты в последнее время выражают обеспокоенность по поводу роста в США негативного отношения к выходцам из Азии. По данным Института по изучению ненависти и экстремизма, количество преступлений против выходцев из Азии в 16 крупнейших городах США за последний год утроилось с 49 до 122.
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