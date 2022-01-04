Заседание Совета НАТО - Россия (СНР) на уровне послов состоится 12 января. Это подтвердили во вторник, 4 января, в пресс-службе Североатлантического альянса. "Любой диалог с Россией должен будет проходить на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО в связи с действиями России... и проводиться в консультации с европейскими партнерами НАТО", - указали в альянсе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что российские официальные лица будут присутствовать на встрече НАТО в Брюсселе. Ожидается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и другие высокопоставленные российские дипломаты примут участие в переговорах после встречи с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Женеве 10 января, передало агентство Reuters.
Повестку дня в НАТО пока не обозначили
В НАТО пока не сообщали повестку дня встречи. Москва ранее говорила о намерении обсудить вопросы европейской безопасности, касающиеся, в частности, размещения сил НАТО у границ РФ, а также возможности вхождения Украины в Североатлантический альянс.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в декабре 2021 года подчеркивал, что предлагает созвать в начале 2022 года СНР "для обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее".
Переговоры в Женеве на тему Украины и контроля над вооружениями
Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры на тему Украины и контроля над вооружениями. На 13 января запланирована встреча в формате РФ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз хочет принять участие в переговорах между США и Россией о деэскалации напряженности на российско-украинской границе и вопросам безопасности. "Мы не хотим и не можем себе позволить быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения", - отмечал он в интервью немецкому изданию Die Welt.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Аналитик данных: это лишь разбег, скоро снова будут побиты рекорды (4)
Эпидемиолог Национального центра общественного...
Работающий в больнице сириец: мигрантов в Беларуси закрывают в клетки, на них спускают собак (22)
Сириец Майдас, который окончил в Литве медицину и...
Визит Лукашенко к Минотавру и "коридор" Валерия Цепкало: "Мы создавали класс людей, который во многом двигал революцию 2020 года" (10)
Валерий Цепкало - политик, дипломат, директор...
Эпидемиолог: на этой неделе количество заболевших коронавирусом вырастет (5)
Эпидемиолог Национального центра общественного...
"Ультра(Не)простая история" Александра Сорокина длинною в 309 км: "Тот день был моей последней каплей"
"Мне нравится испытывать себя, раздвигать границы,...