В Алматы во время протестов погиб 11-летний ребенок

По словам детского омбудсмена, ребенок был ранен 5 января во время прогулки с родителями. Другие обстоятельства произошедшего уполномоченный по правам ребенка раскрывать не стала, пишет Медуза.
Также Саин сообщила, что в одной из больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями находится 15-летний подросток. Его отец также госпитализирован с огнестрельными ранениями. ”Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики”, — рассказала она.
Власти Казахстана 6 января сообщили о 18 погибших полицейских, а также о 748 пострадавших сотрудниках органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии. 7 января было объявлено о 26 ”ликвидированных” и 26 раненных ”преступниках”. Никакой другой информации о погибших и раненых среди гражданского населения по состоянию на 8 января власти не сообщали.
10 января в Казахстане объявлено днем общенационального траура, объявила пресс-служба президента республики.
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