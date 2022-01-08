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Во время протестов в Алматы 11-летний ребенок получил смертельное огнестрельное ранение. Об этом, сообщает ”Интерфакс”, рассказала уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин.
В Алматы во время протестов погиб 11-летний ребенок
© Sipa / Scanpix

По словам детского омбудсмена, ребенок был ранен 5 января во время прогулки с родителями. Другие обстоятельства произошедшего уполномоченный по правам ребенка раскрывать не стала, пишет Медуза.

Также Саин сообщила, что в одной из больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями находится 15-летний подросток. Его отец также госпитализирован с огнестрельными ранениями. ”Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики”, — рассказала она.

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Власти Казахстана 6 января сообщили о 18 погибших полицейских, а также о 748 пострадавших сотрудниках органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии. 7 января было объявлено о 26 ”ликвидированных” и 26 раненных ”преступниках”. Никакой другой информации о погибших и раненых среди гражданского населения по состоянию на 8 января власти не сообщали.

10 января в Казахстане объявлено днем общенационального траура, объявила пресс-служба президента республики.

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Медуза
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