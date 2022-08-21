"Солдаты, охранявшие завод, отреагировали незамедлительно, но при попытке остановить троих иностранцев двое наших солдат получили травмы. Охранники находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

По данным албанского Минобороны, 24-летний россиянин проник на территорию завода и пытался произвести фотосъемку. При попытке скрыться он применил против охранников спрей, но был задержан. Его сообщники - 33-летняя россиянка и 25-летний украинец - были схвачены неподалеку от завода. Все трое подозреваются в шпионаже, отметили в министерстве.

Албанию во время летних отпусков посещает много туристов из России и Украины. Военная база "Грамши", однако, расположена более чем в 70 км от пляжей. Во времена правления коммунистов в Албании, на заводе в Грамши производились автоматы Калашникова. В настоящее время, по данным Минобороны Албании, этот завод оказывает производственные услуги оборонной промышленности. Какие именно, не уточняется.