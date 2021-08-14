В Афганистане талибы захватили еще один город, сотрудники дипмиссий готовятся к эвакуации

В пятницу боевики захватили Пули-Алам, столицу провинции Логар, всего в 80 км от Кабула.

Бои также идут недалеко от Майдан-Шара, столицы провинции Майдан-Вардак, примерно в 40 километрах к юго-западу от Кабула. Боевики заняли уже половину административных центров 34 провинций Афганистана. Столица может пасть в течение месяца, предупреждали ранее американские военные.

В Кабуле сейчас находятся сотни тысяч афганцев, которые бежали из других регионов страны, захваченных талибами.

В социальных сетях сторонники "Талибана" публикуют многочисленные военные трофеи, захваченные боевиками - на фотографиях видны бронетехника, тяжелое вооружение и даже беспилотник, захваченные с оставленных военных баз. По некоторым данным, солдаты кабульского правительства бегут, бросая оружие и технику, либо сдаются талибам целыми подразделениями.

Победное шествие "Талибана" продолжается параллельно с окончательным выводом американских солдат из страны: президент США Джо Байден в мае объявил, что он будет завершен к 11 сентября. Однако из-за ошеломительно быстрого продвижения талибов США решили до конца этих выходных перебросить обратно в Кабул 3000 солдат, чтобы обеспечить эвакуацию персонала посольства и тысяч сотрудничавших с американцами афганцев.

"Непосредственной угрозы нет"

Несмотря на активно идущий процесс эвакуации и уничтожения секретных документов в дипмиссии, администрация американского президента Джо Байдена не считает, что захват власти в Афганистане талибами неизбежен.

"Прямо сейчас непосредственной угрозы для Кабула нет", - заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби,, хотя несколько дней назад американские источники не исключали, что Кабул при нынешнем развитии событий может быть захвачен в срок от 30 до 90 дней.

Многие европейские страны, включая Британию, Германию, Данию и Испанию, также объявили о выводе сотрудников своих посольств. Дипмиссии или закрываются полностью, или ограничивают число сотрудников до абсолютного минимума. Великобритания направила 600 военнослужащих для защиты британских граждан, покидающих страну.

Накануне генсек ООН заявил, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля, организация уже призвала соседние страны открыть границы для мирных беженцев.

"Только за последний месяц более 1 тыс. человек были убиты или ранены в результате неизбирательных атак против мирного населения, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат", - заявил Антониу Гутерриш.

Он отметил, что особую опасность наступление талибов представляет для журналистов и женщин. Жизнь при "Талибане" в 1990-е годы привела к жестокому угнетению женщин: они повсеместно были обязаны носить бурки, девочкам старше 10 лет запрещали учиться.

Военные эксперты предупреждают, что в случае поражения правительственных сил Афганистан может стать новой базой международного терроризма, которая будет использоваться для нанесения ударов, в том числе, и по Европе. Особенно это вероятно, если страна распадется на части в результате конфликта.