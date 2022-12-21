В Афганистане приостановили доступ в университеты для студенток

Государственным и частным университетам Афганистана предписано немедленно приостановить доступ для студенток в соответствии с решением кабинета министров.
Иностранные правительства, в том числе США, заявили, что "Талибану" необходимо изменить политику в отношении образования женщин, прежде чем страны смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации талибов.
"Талибан не может рассчитывать на то, что станет законным членом международного сообщества, пока талибы не будут уважать права всех афганцев, особенно права человека и основные свободы женщин и девочек", – сказал заместитель посла США в ООН Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности ООН.
Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что отстранение студенток от занятий стало "еще одним вопиющим ущемлением прав женщин и глубоким разочарованием для каждой студентки".
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