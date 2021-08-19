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После выстрелов со стороны талибов на митинге в Асадабаде поднялась паника. Пока неясно, стали ли погибшие жертвами открытого огня.
В Афганистане несколько человек погибли на митинге в День независимости
© AP / Scanpix

Несколько человек погибли в афганском городе Асадабад в провинции Кунар близ границы с Пакистаном во время митинга по случаю национального праздника День независимости. Как сообщил агентству Reuters в четверг, 19 августа, очевидец, во время мероприятия боевики "Талибана" открыли огонь, однако остается неясным, стало ли это причиной гибели людей или они стали жертвами массовой паники.

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Участники митинга держали в руках государственные флаги Афганистана. 19 августа в стране отмечается обретение независимости от Великобритании.

Боррель заявил о катастрофе для ценностей Запада

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал захват власти в Афганистане талибами "катастрофой для ценностей и авторитета Запада". Выступая перед членами комитета по иностранным делам Европарламента, глава дипломатии ЕС назвал ситуацию в Афганистане "кошмаром", признав, что западные страны потерпели неудачу, пытаясь "сопроводить страну на пути превращения в современное государство".

По словам Борреля, первые 106 из примерно 400 афганцев, сотрудничавших с ЕС, уже приземлились в Мадриде. Около 300 человек все еще находятся в Афганистане.

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Deutsche Welle

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