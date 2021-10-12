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По оценкам ЮНИСЕФ, до конца года от сильного недоедания могут умереть до миллиона афганских детей. Особенно бедственная ситуация сложилась в сельских районах страны.
В Афганистане миллиону детей угрожает смерть от голода
© AFP/Scanpix

В Афганистане из-за сохраняющегося кризиса миллионы детей страдают от голода, надвигающаяся зима станет смертельной угрозой для большого числа афганских мальчиков и девочек, говорится в сообщении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), обнародованном во вторник, 12 октября, в Кельне по случаю открывающихся консультаций стран "большой двадцатки" по Афганистану.

По последним оценкам ЮНИСЕФ, к концу года около 3,2 млн афганских детей в возрасте до пяти лет будут страдать от острого недоедания, около миллиона из них могут умереть. В целом, около 10 млн афганских детей нуждаются в гуманитарной помощи, говорится в сообщении.

Особенно тяжелая ситуация сохраняется в сельских районах Афганистана - многие медучреждения здесь не работают, положение усугубляет засуха, насилие, пандемия коронавируса, вспышки кори и других заболеваний. "Тяжелое положение детей во многих районах в ближайшую зиму лишь усугубится, если система здравоохранения не будет быстро стабилизирована, а нуждающиеся дети срочно не получат самое необходимое", - предупредил глава германского филиала ЮНИСЕФ Кристиан Шнайдер (Christian Schneider).

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Deutsche Welle

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