В Афганистане миллиону детей угрожает смерть от голода

В Афганистане из-за сохраняющегося кризиса миллионы детей страдают от голода, надвигающаяся зима станет смертельной угрозой для большого числа афганских мальчиков и девочек, говорится в сообщении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), обнародованном во вторник, 12 октября, в Кельне по случаю открывающихся консультаций стран "большой двадцатки" по Афганистану.
По последним оценкам ЮНИСЕФ, к концу года около 3,2 млн афганских детей в возрасте до пяти лет будут страдать от острого недоедания, около миллиона из них могут умереть. В целом, около 10 млн афганских детей нуждаются в гуманитарной помощи, говорится в сообщении.
Особенно тяжелая ситуация сохраняется в сельских районах Афганистана - многие медучреждения здесь не работают, положение усугубляет засуха, насилие, пандемия коронавируса, вспышки кори и других заболеваний. "Тяжелое положение детей во многих районах в ближайшую зиму лишь усугубится, если система здравоохранения не будет быстро стабилизирована, а нуждающиеся дети срочно не получат самое необходимое", - предупредил глава германского филиала ЮНИСЕФ Кристиан Шнайдер (Christian Schneider).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Письмо из "Содры" потрясло женщину: я работаю на двух работах и оказалась на краю бездны (57)
Женщина, которая одна воспитывает малолетнего ребенка,...
В Литве предлагается ввести 4-дневную рабочую неделю, будут и другие изменения (26)
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...
Эксперты оценили, будут ли литовцы работать до 72 лет: это крайняя мера (85)
Недавно Еврокомиссия инициировала дискуссию о...
Парламент Литвы одобряет выплату в 100 евро привившимся пенсионерам старше 75 лет (6)
Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона,...
COVID-19 захватывает крупные города Литвы, лучше ситуация лишь в одном из них (3)
Возможно, из-за большой плотности населения в крупных...