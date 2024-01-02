В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет, около 400 пассажиров эвакуированы

Как видно на кадрах японского общественного телевидения, пламя охватило один из двигателей самолета. Одно из крыльев лайнера серьезно обгорело, самолет двигателем оперся о землю. На месте работают пожарные расчеты, которые пытаются потушить пожар.
По информации NHK, согласно видеокадрам с камер аэропорта, пламя вспыхнуло в момент посадки.
Авиалайнер японской компании JAL, предположительно, столкнулся с самолетом береговой охраны в небе над токийским аэропортом, отметил телеканал. Всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать.
Euronews
Оставить комментарий Читать комментарии