В аэропорту Кабула царит хаос: люди пытаются влезть в самолеты, военные стреляют в воздух

В свою очередь телеканал BFM приводит на своем сайте видеозаписи очевидцев из Twitter, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.
Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.
The sheer helplessness at Kabul airport. It’s heartbreaking! #KabulHasFallen pic.twitter.com/brA3WRdPp8— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
“I don't want revenge on the Taliban, I want education for sons & daughters of the Taliban.” @Malala
Photo via journalist, @jawidomid, shows girls on their way to school in #Kabul on the first day of Taliban rule. #Afghanistan #Kabul2021 pic.twitter.com/7tuTgm8QhW
— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) August 16, 2021
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