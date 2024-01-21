В Абхазии в выставочном зале сгорели тысячи картин

"Пожар начался с крыши здания. По-видимому, произошло замыкание в электропроводке. Все картины сгорели. Это невосполнимый ущерб для нас", - рассказал директор картинной галереи Сурам Сакания. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние здания, в том числе Русский и Абхазский театры.

Картинная галерея в Сухуми открылась в 1963 году. Позже она была перенесена в здание Союза художников Абхазии и открыта 17 мая 1985 года - в дату перезахоронения Александра Чачба-Шервашидзе. В 1999 году для галереи было выделено другое здание, но оно так и не было приведено в порядок.