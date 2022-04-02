В 2022 году Украина ожидает из-за войны падения ВВП на 40 процентов

Власти Украины из-за российского вооруженного вторжения ожидают в текущем году сильного обвала экономики. "Наш прогноз сокращения ВВП в первом квартале 2022 года составляет 16%, а годовое падение может достичь 40%", - написал заместитель министра экономики Украины Денис Кудрин на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 1 апреля.

По словам Кудрина, сильнее всего пострадали отрасли, в которых невозможна дистанционная работа - авиационные, морские перевозки и сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями. Замминистра добавил, что в процессе восстановления экономики приоритетное значение имеют сельское хозяйство, производство продуктов питания и розничные сети.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что из-за войны не работает от 30 до 50 процентов экономики страны. По оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, потери его страны в результате российской агрессии уже превышают 1 трлн долларов. Он прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году не менее чем на 35 процентов.