В 118 лет умерла старейшая жительница планеты

Родившаяся 11 февраля 1904 года на юге Франции Люсиль Рандон пережила две мировые войны, пандемии "испанки" и Covid-19. Она даже заразилась коронавирусом в 2021 году, но легко перенесла болезнь, закрепив за собой еще и рекорд старейшего человека, переболевшего ковидом.
В последние годы сестра Андрэ ослепла и передвигалась в инвалидной коляске. Но до тех пор, как ей исполнилось 108 лет, она продолжала работать в монастыре. После смерти Рандон старейшим живущим человеком на Земле стала Мария Браньяс Морера. Испанская долгожительница родилась 4 марта 1907 года, сейчас ей 115 лет.
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