Уже 27 человек стали жертвами наводнения в Турции

В Турции в результате сильных наводнений и оползней погибли как минимум 27 человек. Один человек все еще числится пропавшим без вести. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям.
Под водой, начиная с 10 августа, оказались часть провинций Кастамону, Бартын и Синоп на черноморском побережье страны. Из пострадавших районов уже эвакуированы более 1,7 тыс человек. Серьезно повреждена инфраструктура, включая обрушившиеся мосты и линии электропередач, в некоторых местах размыты дороги, затоплены дома и предприятия.
Это второе стихийное бедствие, обрушившееся на Турцию в 2021 году. Ранее в стране бушевали лесные пожары. Однако, по данным чрезвычайных служб, в настоящий момент все очаги возгорания удалось взять под контроль.
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