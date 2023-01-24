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Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности, сообщает "Украинская правда".
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© Scanpix

Его место может занять Алексей Кулеба, руководитель военной администрации Киевской области. Кроме того, по данным "Украинской правды", в отставку уйдут главы военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении анонсировал "кадровые решения" среди чиновников разного уровня. "Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", — цитирует Зеленского "Медуза".

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Меньше недели назад из офиса Зеленского ушел внештатный советник Алексей Арестович, ставший после российского вторжения в Украину одним из самых узнаваемых лиц в украинской власти. Он подал в отставку на фоне критики его заявления о том, что российскую ракету, попавшую 14 января в жилом дом в Днепре, предположительно сбили украинские силы ПВО.

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