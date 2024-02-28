Увидеть Париж и не разориться: советы для бюджетной поездки в столицу Франции

Забронировав билет онлайн, в первое воскресенье месяца можно посетить и музей Орсе. Он расположен в историческом здании бывшего железнодорожного вокзала и является прекрасным примером архитектуры в стиле бозар.

Доступная культура в Париже ближе, чем вы думаете: многие музеи и галереи предлагают бесплатный вход раз в месяц.

От бесплатных мероприятий и доступных ресторанов до недорогих достопримечательностей и инсайдерских секретов — мы собрали несколько практических советов, которые помогут вам получить максимум удовольствия от парижского приключения, не потратив целое состояние.

И хотя в столице Франции легко выйти за рамки бюджета, тщательное планирование позволит снизить стоимость путешествия.

С приближением Олимпийских игр многие путешественники планируют поездку в Париж, чтобы совместить спорт мирового класса со знаменитым искусством, культурой и кухней города.

Эти блинчики готовятся на заказ из пшеничной муки, яиц, молока и соли. Затем в них добавляют сладкие или несладкие начинки: нутеллу, взбитые сливки, бананы, сыр, ветчину и грибы.

Свежеприготовленные французские блины — это недорогой обед на ходу в Париже. По всему городу разбросаны многочисленные "креперии", в которых подают хрустящие блины с обжигающе горячей сковороды.

Возьмите немного местного сыра и вина и устройте недорогой пикник на закате с лучшими видами во всем Париже.

Парк Бельвиль расположен на высоте в 108 метров и считается самым высоким парком в Париже. С почти тридцатиметровой террасы на вершине открываются виды на городской пейзаж — Эйфелеву башню, Нотр-Дам и Монмартр.

Чтобы насладиться панорамным видом на Париж без лишних затрат, отправляйтесь в парк Бельвиль в 20-м округе.

Побродите по тематическим галереям и насладитесь великолепной коллекцией французского искусства кисти таких мастеров, как Моне, Мане, Писсарро, Морисо и Ренуар, не потратив ни евро.

Crêperie Genia — Vente à emporter, расположенная на 7 rue de la Harpe, — одна из лучших дешевых закусочных в Париже, где можно заказать хрустящие блинчики и панини с начинкой на вынос всего за несколько евро.

Воспользуйтесь доступным транспортом

Метро и RER — это две разные, но связанные между собой сети поездов, которые обеспечивают доступное передвижение по Парижу. У RER пять основных линий, у метро — четырнадцать.

Вы можете приобрести проездной билет Paris Visite, позволяющий неограниченно ездить на метро, автобусах и RER.

Париж — один из самых дружелюбных к велосипедистам городов Европы, и у него большие амбиции стать городом, на 100% состоящим из велосипедистов. Меры по поддержке велосипедистов включают в себя масштабное увеличение числа защищенных велодорожек, велосипедных кафе и парковок для велосипедов.