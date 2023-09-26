“Уточняем информацию”: ВСУ отреагировали на появление командующего Черноморским флотом на коллегии Минобороны РФ

 
ru.DELFI.lt
Viktoras Sokolovas
Viktoras Sokolovas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Пресс-служба Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины заявила, что их подразделения уточняют информацию относительно гибели командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова, после появления его на заседании коллегии Минобороны РФ.

“Как известно в результате ракетного удара по штабу черноморского флота РФ было уничтожено 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел”, - заявили в ССО.

“Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым – наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры сбора данных относительно результатов проведенной операции”, - добавили там.

Напомним, в ССО ВСУ накануне заявили, что командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов погиб в результате удара по штабу в Севастополе 22 сентября. По их данным, всего после ракетного удара Украины погибли 34 офицера РФ, еще 105 человек ранены.

Сегодня, 26 сентября, Минобороны России опубликовало видео с заседания коллегии, где виден Соколов по видеосвязи после третьей минуты.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии