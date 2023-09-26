“Уточняем информацию”: ВСУ отреагировали на появление командующего Черноморским флотом на коллегии Минобороны РФ

“Как известно в результате ракетного удара по штабу черноморского флота РФ было уничтожено 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел”, - заявили в ССО.

“Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым – наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры сбора данных относительно результатов проведенной операции”, - добавили там.

Напомним, в ССО ВСУ накануне заявили, что командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов погиб в результате удара по штабу в Севастополе 22 сентября. По их данным, всего после ракетного удара Украины погибли 34 офицера РФ, еще 105 человек ранены.