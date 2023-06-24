24 июня 2023 г. 15:57

(Уточнено) Латвия не планирует выдавать гуманитарные визы бегущим из-за событий в России

 
rus.DELFI.lv
ФОТО: Shutterstock nuotr.

В связи с последними событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарных виз россиянам, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

Ранее портал Delfi сообщил, что будет остановлена выдача любых виз, эта информация оказалось ошибочной. Как пояснила пресс-секретарь МИД Диана Эглите, выдача гуманных виз тем, кто планирует бежать из России в контексте событий там, не планируется. Все предыдущие условия въезда, на которые сослался министр, остаются в силе. Восточная граница усиленно контролируется. В остальном изменений нет.

Ограничения на пересечение границы, введенные для граждан РФ 19 сентября 2022 года, меняться не будут.

Латвия, Эстония и Литва скоординированно охраняют границы с Россией и Беларусью, в случае необходимости будут приниматься общие решения, заявил Ринкевич.

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