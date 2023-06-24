(Уточнено) Латвия не планирует выдавать гуманитарные визы бегущим из-за событий в России

Ранее портал Delfi сообщил, что будет остановлена выдача любых виз, эта информация оказалось ошибочной. Как пояснила пресс-секретарь МИД Диана Эглите, выдача гуманных виз тем, кто планирует бежать из России в контексте событий там, не планируется. Все предыдущие условия въезда, на которые сослался министр, остаются в силе. Восточная граница усиленно контролируется. В остальном изменений нет.