Утечка сверхсекретных документов США по войне в Украине: кто мог это сделать и для чего?

Как расценивать десятки секретных документов американского министерства обороны - карты, графики и фотографии, - которые сейчас циркулируют в интернете?

Эти документы (некоторые под грифом "совершенно секретно") рисуют подробную картину войны в Украине, снабжены графиками и десятками малопонятных военных аббревиатур.

Они рассказывают о потерях, понесенных обеими сторонами, о военной уязвимости каждой из них и, что очень важно, о том, каковы будут их силы, когда Украина решит начать свое долгожданное весеннее наступление.

Можно ли считать эти печатные страницы, разложенные и сфотографированные, возможно, на чьем-то обеденном столе, подлинными? И сообщают ли они нам - или Кремлю - что-то, чего мы еще не знали?

Начнем с того, что это самая большая утечка секретной американской информации о войне в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России 14 месяцев назад. Некоторым документам уже шесть недель, но последствия их публикации огромны.

Представители Пентагона уже заявили, что документы подлинные.

Информация, по крайней мере в одном из них, по-видимому, была грубо и небрежно изменена в более поздней версии, но в сливе из примерно сотни документов это представляется сравнительно маловажной деталью.

Би-би-си ознакомилась с двумя десятками документов. Они включают подробные отчеты о подготовке и оснащении, предоставляемым Украине, формирующей около дюжины новых бригад для контрнаступления, которое может начаться в ближайшие недели.

В документах содержатся данные о том, когда эти бригады будут готовы, и перечисляются все танки, бронемашины и артиллерийские орудия, предоставляемые Украине западными союзниками.

Однако в документе отмечается, что степень боеготовности будет зависеть от сроков поставки военной техники и снаряжения.

Одна из карт включает график замерзания украинского чернозема, оценивающий состояние почвы на востоке страны по мере наступления весны.

Минувшая зима подвергла противовоздушную оборону Украины серьезным испытаниям, и в документах также представлен отрезвляющий анализ уменьшающегося потенциала доступных Киеву средств ПВО: Украина пытается распределить свои ограниченные ресурсы так, чтобы удавалось защитить и гражданское населения, и критическую инфраструктуру, и войска на линии фронта.

Утечка документов говорит не только о состоянии вооруженных сил Украины, но и о некоторых других союзниках Вашингтона. Документы содержат подробности внутренних дебатов по поводу Украины и других деликатных тем, ведущихся в разных странах, от Израиля до Южной Кореи.

Некоторые из этих документов носят гриф "совершенно секретно", другие подлежат распространению только среди ближайших союзников Америки.

Узнали ли мы что-то новое?

Многие элементы здесь уже хорошо известны. Просто их гораздо больше, и все они собраны в одном месте.

Возьмем цифры потерь. Американские оценки, согласно которым Россия потеряла убитыми и ранеными от 189 500 до 223 000 человек, мы уже слышали.

Данные об украинских потерях - от 124 500 до 131 000 - также соответствует приблизительным оценкам, представленным журналистам в последние недели.

В обоих случаях Пентагон отмечает "низкий уровень доверия" к этим цифрам из-за нехватки информации, по соображениям оперативной безопасности и в связи с преднамеренными попытками, возможно, обеих сторон, исказить данные.

Примечательно, что именно в этом случае документы пытались подделать, чтобы создать впечатление, что Украина несет тяжелейшие потери.

Версия, появившаяся в российских телеграм-каналах, взяла число украинцев, "погибших в бою" ("16k-17.5k", то есть 16-17,5 тысяч), и приписала их россиянам. При этом цифры в графе о потерях украинцев переставлены местами так, чтобы получилось "61k - 71.5k", то есть от 61 до 71,5 тысячи человек.

Разумеется, возникает вопрос: кто и зачем слил эти документы?

"Вот вам несколько утекших документов"

Историю путешествия слитых документов с платформы обмена сообщениями Discord в 4Chan и Telegram уже подробно рассказал Арик Толер из группы Bellingcat, занимающейся расследованиями по открытым источникам.

По словам Толера, первоисточник утечек пока установить не удалось, но он отмечает их появление на платформе обмена сообщениями, популярной среди геймеров, в начале марта.

4 марта, после спора о войне в Украине на одном из серверов Discord, где общаются в основном игроки в Minecraft, один из пользователей написал: "Вот вам несколько утекших документов", после чего разместил 10 из них.

Это необычная, но вряд ли уникальная форма утечки.

В 2019 году, перед всеобщими выборами в Великобритании, на Reddit, 4Chan и других сайтах появились документы, касающиеся торговых отношений между США и Великобританией.

Тогда Reddit заявил, что неотредактированные документы были получены из России.

В прошлом году игроки военного онлайн-симулятора War Thunder неоднократно размещали секретные военные документы, очевидно, ради того, чтобы доказать свою правоту по поводу характеристик военной техники в спорах с другими игроками.

Однако нынешняя утечка оказалась более чувствительной и потенциально - более опасной.

Украина ревностно охраняет свою "оперативную безопасность", и в Киеве вряд ли испытали радость от того, что материалы настолько деликатного характера появились в публичном доступе в столь ответственный момент.

Весеннее контрнаступление Украины может стать для правительства Владимира Зеленского переломным моментом для изменения динамики на поле боя и формирования условий для последующих мирных переговоров.

Украинские официальные лица говорят о возможной кампании по дезинформации со стороны России.

Другие военные обозреватели, наоборот, считают утечку частью плана Запада с целью ввести в заблуждение российское командование.

Важно отметить, что в документах, просочившихся на данный момент, нет ничего, что указывало бы на направления и цели украинского контрнаступления.

В Кремле уже должны иметь достаточно хорошее представление о масштабах подготовки Украины (хотя провалы российской разведки были заметны на протяжении всей войны), но Киеву необходимо заставить противника гадать о том, как будет разворачиваться наступательная кампания, чтобы максимально увеличить шансы на успех.