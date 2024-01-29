Утечка переписки: евродепутат от Латвии Татьяна Жданок сотрудничала с ФСБ России

Жданок в комментарии для Re:Baltica не стала отрицать подлинность писем, но отказалась комментировать их содержание. "Не могу считать этот текст заданными мне вопросами, поскольку он основан на информации, которая по определению не могла быть в вашем распоряжении", — заявила она. Однако знакомство с Гладеем она подтвердила. Жданок утверждает, что познакомилась с Гладеем в начале 1970-х годов на турбазе на Северном Кавказе, где они учились кататься на лыжах. Однако она отрицает, что знает о том, что он российский шпион: "Я могу засвидетельствовать, что из тех, с кем я сидела за одним столом, только о Владимире Путине и Сергее Нарышкине я точно знала, что они сотрудники ФСБ России". Она добавила, что как член Европарламента посетила несколько конференций, организованных организацией Гладея в Санкт-Петербурге.