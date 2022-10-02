aA
Утечка газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море завершилась, сообщает со ссылкой на Датское энергетическое агентство портал "Новая газета. Европа".
Утечка газа из системы газопроводов "Северный поток" в Балтийском море прекратилась
© Reuters / Scanpix


"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство, что в настоящее время на газопроводе достигнуто стабильное давление. Это свидетельствует о том, что пуск газа по этому трубопроводу завершен", — говорится в сообщении.

Статьи по теме:
Германия усилит защиту газопроводов "Северный поток" от диверсий
СОБ: охрана Клайпедского терминала СПГ усилена, подготовлена группа быстрого реагирования

Об утечках на двух нитках "Северного потока-1" стало известно 26 сентября. Сообщалось, что они произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка произошла и на одной из ниток "Северного потока-2" в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова. По данным SVT, сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали сильные подводные взрывы в том же районе, где произошла утечка.

29 сентября береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку в системе газопроводов. Две утечки произошли в исключительной экономической зоне страны. Полиция Швеции подозревает серьезный саботаж. Ранее ФСБ РФ возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма (ст. 361 УК) из-за подрывов двух газопроводов "Северный поток".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Статьи по теме:

РФ созывает Совбез ООН из-за взрывов на трубопроводах "Северного потока"

Россия намерена созвать официальное заседание Совбеза...

На газопроводах Nord Stream в Балтийском море обнаружена четвертая утечка (2)

Еще дна утечка обнаружена на подводных газопроводах,...

Der Tagesspiegel: Газопроводы СП и СП-2 уничтожены навсегда (2)

Три ветки газопроводов, проходящих по дну Балтийского...

TOP новостей

Некоторым автовладельцам обещают неприятные перемены: схитрить не получится

Ежедневно на улицах можно увидеть автомобили, которые...

Pinigai Mindaugas Macijauskas Žygimantas Mauricas

Предупреждают, что миллиардные займы не решат проблему: возможно, придется подумать о новых налогах

Поскольку Литва переживает энергетический кризис, а...

Rusė žiūri televizorių

Историк: национальный конспирологический миф для России - это миф о вечной войне с Западом

Как Кремль использует конспирологию, почему в России...

С верой в завтрашний день: русский доброволец из Клайпеды рассказал о службе в литовской армии и развеял многие стереотипы

Несколько лет назад Вооруженные силы Литвы отметили...

Каспарас Урбонайтис. Чем провинилось русскоязычное меньшинство в Литве?

Все дискуссии о русском языке от лукавого. Ничто не...