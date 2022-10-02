Утечка газа из системы газопроводов "Северный поток" в Балтийском море прекратилась

Nord Stream 2 AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på NS2 A-rørledningen. Dette tyder således på, at udblæsningen af gas er tilendebragt på denne rørledning.

— Energistyrelsen (@Energistyr) October 1, 2022



"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство, что в настоящее время на газопроводе достигнуто стабильное давление. Это свидетельствует о том, что пуск газа по этому трубопроводу завершен", — говорится в сообщении.

Об утечках на двух нитках "Северного потока-1" стало известно 26 сентября. Сообщалось, что они произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка произошла и на одной из ниток "Северного потока-2" в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова. По данным SVT, сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали сильные подводные взрывы в том же районе, где произошла утечка.

29 сентября береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку в системе газопроводов. Две утечки произошли в исключительной экономической зоне страны. Полиция Швеции подозревает серьезный саботаж. Ранее ФСБ РФ возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма (ст. 361 УК) из-за подрывов двух газопроводов "Северный поток".