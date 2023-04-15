По их словам, запланированные боевые действия и другие данные, связанные с контрнаступлением ВСУ, известны только украинской стороне. Поэтому утекшие в публичный доступ документы Пентагона никак не повлияют на ситуацию на поле боя и не изменят ход войны.

"Если планируется боевые действия, то о планировании специальной операции знает очень узкий круг лиц. Риск утечки очень минимален", — заявила министр обороны Украины Анна Маляр.

Секретность в одной жизненно важной области, планах Украины относительно контрнаступления, остается ненарушенной, заявил во вторник журналистам министр обороны США Ллойд Остин после разговора со своим украинским коллегой.

Обнародованные детали "неприятно слышать", заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Много информации, которая не соответствует действительности. А правдивая информация уже потеряла свою актуальность", — заявил он.

Он назвал утечки целенаправленной информационной операцией в интересах России с целью "понизить уровень доверия между союзниками".

Как сообщалось ранее, утечка секретных документов американской разведки, большинство которых уже удалены из сети, вызвала широкий резонанс. Из них, в числе прочего, следует, что США шпионят за своими союзниками. В документах также выражались сомнения в успехе запланированного Украиной контрнаступления и сообщалось о нехватке боеприпасов и обученных кадров в рядах ВСУ.