Уступки бастующим фермерам: фон дер Ляйен отзывает законопроект об ограничении использования пестицидов

"Законопроект стал символом поляризации. Он был отклонен Европарламентом, в Совете ЕС также больше нет прогресса. Нам нужно что-то сделать. Поэтому я предложу коллегии [комиссаров] отозвать это предложение", — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии пообещала, что анонсированное сегодня решение не означает отказ Брюсселя от проблемы чрезмерного использования химикатов для выращивания и ухода за растениями. "Чтобы двигаться вперед, необходимо больше диалога и другой подход. И на этой основе Еврокомиссия могла бы сделать новое предложение с гораздо более зрелым содержанием и с участием заинтересованных сторон", — отметил политик.

Законопроект о сокращении использования пестицидов (также известен как SUR) был впервые предложен в 2020 году, официально Еврокомиссия представила инициативу на рассмотрение летом 2022-го. Применение химикатов в растениеводстве и городском хозяйстве предлагалось сократить вдвое до конца десятилетия.