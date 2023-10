Устал ли Запад от войны?

"Ощущение того, что война продолжается уже довольно долго, среди стран-членов, несомненно, есть. Но я__не чувствую, что эта усталость укоренилась достаточно глубоко и настолько широко распространена, чтобы европейцы сказали: "Хватит, давайте договариваться", - отмечает эксперт.

Поражение Украины в войне против России может серьезно повлиять на структуру безопасности в Европе в будущем, говорит научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Максимилиан Гесс, автор книги "Economic War. Ukraine and the Global Conflict between Russia and the West".