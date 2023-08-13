Усманов подал иск в КС Германии из-за обыска на яхте Dilbar

Российский олигарх Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд Германии из-за обысков, которые прошли на яхте Dilbar в порту Бремена осенью 2022 года. Об этом пишет в субботу, 12 августа, газета Welt am Sonntag.

В иске Усманова говорится, что обыски на яхте, проведенные на основе выданного судом Мюнхена ордера, являются посягательством на его человеческое достоинство и нарушают гарантированное конституцией право на неприкосновенность жилища.

Кроме того, находящийся под санкциями бизнесмен указывает в иске на отсутствие оснований для введения против него ограничений. Пункт закона, согласно которому Усманов должен был сам сообщить о своих активах после попадания в санкционный список, миллиардер назвал неконституционным. Это, по его мнению, нарушает право не свидетельствовать против себя.