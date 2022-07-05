"Ушли без потерь". Потеря Лисичанска — значимый, но не роковой поворот в битве за Донбасс

Он признал, что битва за Лисичанск проиграна, но на данном этапе важнее было сохранить войска для будущего контрнаступления, которое, по его словам, начнется, как только Украина получит обещанное Западом оружие.

"Наши военные могли бы еще долго удерживать город, но сейчас Россия имеет огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах. Они просто уничтожили бы город издалека, так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Поэтому мы решили не допускать окружения, чтобы не пытаться отступать всем сразу. Решили отойти на готовые укрепленные позиции дальше на запад, занять их и оттуда продолжить борьбу с русской армией. Как следствие, все ушли без потерь", — сказал Сергей Гайдай в интервью Би-би-си.

Он объяснил, что пока ВСУ вели бои за Лисичанск, другие украинские подразделения успели подготовить укрепления на новой линии обороны в Донецой области, которая, по его мнению, является следующей целью россиян.

Между тем президент России Владимир Путин в своем телевизионном обращении после взятия Лисичанска заявил, что подразделения, принимавшие участие в боях в Луганской области, "должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности", и призвал российские войска на других участках продолжать действовать в соответствии с "ранее одобренными планами". "И надеюсь, что все на их направлениях будет происходить так же, как на Луганском направлении происходило до настоящего времени", — добавил президент Путин."

Падение Лисичанска — не конец битвы за Донбасс



Джонатан Бил, корреспондент Би-би-си

Лисичанск смотрит на Северодонецк через реку Северский Донец. Была некоторая надежда, что возвышенность, на которой построен город, станет естественным укреплением для его обороны. Но петля вокруг города затянулась, большая часть въездов и выездов оказалась под контролем российских войск.

Некоторые украинские подразделения всю последнюю неделю отходили на соседние рубежи обороны.

В воскресенье украинские официальные лица непривычно молчали по поводу боевых действий в городе. Частично это можно объяснить соображениями "оперативной безопасности". Информация о тактическом отступлении — не для огласки.

Потеря Лисичанска, безусловно, еще одна неудача на востоке, но отнюдь не конец боев в Донбассе. Украина по-прежнему контролирует большие городские районы в соседнем Донецке. ВСУ подготовили новые оборонительные рубежи между Бахмутом и Славянском, хотя сейчас и они находятся под интенсивным российским обстрелом. Обе стороны несут тяжелые потери.

Теперь вопрос в том, сможет ли Украина остановить наступление, и сможет ли Россия сохранить набранный темп.

О чем референдум?



Между тем глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил в понедельник, что 11 сентября Россия готовится провести на оккупированных территориях референдум.

По его словам, пока неясно, что ляжет в основу референдума — вопрос о присоединении этих территорий к России или о создании квазиреспублик. Также неясно, о каких именно территориях идет речь.

Ранее Россия говорила о намерении провести референдум в Херсонской области. Глава украинской разведки не уточнил, о каких еще регионах идет речь.

"Они [Россия] готовятся к присоединению, но параллельно с этим есть другие варианты. Создание новых "народных республик", создание одной большой "народной республики", присоединение обширной территории к России — это все будет решаться, как и всегда в России, в последний день", — объясняет Буданов.

По его словам, на юге Украины против российских агрессоров развивается партизанское движение, но насколько оно будет успешным, предсказать трудно.

Режим оккупации тяжело сказывается на населении, говорит Буданов. Интернет блокирован, по телевизору — сплошная российская пропаганда.

При этом глава разведки подчеркнул, что подготовка к референдуму не означает, что он состоится.

Ряд западных военных экспертов высказывают мысль, что к концу августа Украина может перейти в контрнаступление на отдельных частях фронта.

"Мы вернем свои территории"



Президент Украины Владимир Зеленский сказал накануне, что на данном этапе у России достаточно реактивных систем залпового огня, чтобы уничтожать город за городом, но заверил, что огневое превосходство оккупантов не будет длиться вечно.

Зеленский убежден, что с увеличением поставок западного оружия Украина вернет утраченные территории, в том числе Лисичанск и другие города Донбасса.

"Мы постепенно продвигаемся вперед — в Харьковскую область, в Херсонскую область. Придет день, когда мы скажем то же самое о Донбассе", — сказал президент Украины.