USAID: Военные расходы Украины достигают 5-6 миллиардов долларов ежемесячно

По словам Пауэр, это "ошеломительные" затраты, и даже тех 7,5 млрд долларов, которые администрация США готовится выделить в качестве помощи Украине, не хватит, чтобы покрыть вызванные войной расходы. "Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что в дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка", — подчеркнула руководительница USAID.
"Путин превращает голод в оружие"
Говоря о проблемах, связанных с долгосрочными последствиями войны России против Украины, Малпасс и Пауэр обсудили угрозы для глобальной продовольственной безопасности. По словам Пауэр, Путин "превращает в оружие продовольствие и гуманитарную помощь, используя их как инструмент войны в Украине, превращает в оружие глобальный голод и использует дезинформацию, пытаясь убедить развивающиеся страны, что причиной их проблем с продуктами питания являются санкции (западных стран против РФ. — Ред.)", а не действия самой России, включающие блокаду украинского продуктового экспорта.
Как Германия поддерживает Украину
Ранее в тот же день власти Германии впервые обнародовали реестр военной поддержки Украины. В перечень военной помощи Украине входят поставки со складов бундесвера и немецких оружейников, финансируемые в рамках инициативы правительства ФРГ по предоставлению помощи для обеспечения безопасности иностранных партнеров (Ertüchtigungsinitiative). Ранее объем средств, выделенных на эту инициативу на 2022 год, был увеличен до 2 млрд евро. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины.
Ущерб для экономики Украины
В апреле Всемирный банк прогнозировал падение ВВП Украины на 45,1 процента по сравнению с предыдущим годом. Война и вызванное ей перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине. Доля населения страны, живущего за чертой бедности (для стран с сопоставимыми доходами этот порог составляет 5,5 доллара США в день), грозит резко возрасти — с 1,8 до 19,8 процента, предупредил Всемирный банк.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовский бизнес не разорвал связи с Россией: все еще пытаются ввозить запрещенные товары
Литовский бизнес до сих пор не разорвал отношения с...
В Литве отказываются от планов в связи с повышением акциза на дизельное топливо
С 2023 года в Литве планировали постепенное повышение...
Перед длинными выходными синоптики дали благоприятный прогноз
В среду днем атмосферное давление в Литве поднимется,...
Прокуратура остановила расследование избиения российского дипломата в Литве
Во вторник литовская прокуратура подтвердила, что...
После ливня образовался оползень на горе Гедиминаса
После сильного затяжного ливня в среду утром на...