Urbi et Orbi: папа Франциск назвал возмутительными войны во время пандемии

Папа римский Франциск призвал к миру и международной сплоченности на фоне продолжающегося распространения коронавируса. "Пандемия по-прежнему в разгаре, а вызванный ей социальный и экономический кризис - это тяжкое бремя, особенно для самых бедных. В то же время - и это возмутительно - вооруженные конфликты не прекращаются, а мощь военных арсеналов растет", - указал понтифик, выступая с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католической Пасхи в воскресенье, 4 апреля.

Глава римско-католической церкви перечислил многочисленные зоны конфликтов по всему миру, упомянув Восточную Украину и Нагорный Карабах. Все вовлеченные стороны, по его словам должны "эффективно прилагать усилия", чтобы положить конец этим конфликтам и преодолеть "военный менталитет".

Солидарность при распределении вакцин

Папа Франциск подчеркнул необходимость поддерживать всех пострадавших от пандемии и ее последствий, в первую очередь неимущих. Он призвал международное сообщество преодолеть трудности с производством и поставками вакцин против коронавируса и проявлять солидарность при их распределении.

Из-за пандемии глава Святого престола, как и годом ранее, не выходил на центральный балкон Собора святого Петра в Ватикане. У здания не стояли толпы паломников, как это было принято до начала распространения коронавируса. На церемонию были допущены всего около 200 человек. Обращение папы римского транслировали около 170 телекомпаний.

Традиционное обращение папы римского Urbi et Orbi - это кульминация празднования Пасхи в Ватикане. Верующие католики могут получить полную индульгенцию, искренне приняв папское благословение, даже по радио или телевидению.