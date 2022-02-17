aA
Мощный ураган "Иления", который пронесся над северными и западными регионами Германии в ночь на 17 февраля, парализовал движение железнодорожного транспорта в стране. В семи федеральных землях — Нижней Саксонии, Бремене, Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбурге — Передней Померании, Берлине и Бранденбурге приостановлено движение поездов дальнего следования.
Uraganas Niklas nusiaubė Vokietiją
Uraganas Niklas nusiaubė Vokietiją
© AP / Scanpix

Ураган сильно повлиял и на региональное железнодорожное сообщение. Практически повсеместно отменяют или задерживают рейсы. К югу от Гамбурга движение поездов прекращено полностью. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn из-за продолжающейся непогоды не исключает, что перебои сохранятся и в ближайшие дни.

Во многих регионах закрыты школы


В самой многонаселенной федеральной земле Германии — Северном Рейне — Вестфалии — в качестве меры предосторожности закрыты все школы. Земельное правительство призвало родителей по возможности не отправлять детей и в детские сады. Земля Бремен перевела школы на дистанционное обучение, закрыты школы и в некоторых районах Нижней Саксонии. В целом ряде других земель власти позволили родителям самим решать, следует ли отправлять детей в школу.

Основной удар урагана пришелся на северную часть земель Гессен, Саксония и южную часть земли Бранденбург. В некоторых районах ФРГ произошли наводнения. Мощные порывы ветра валили деревья, срывали дорожные щиты и знаки, однако о крупных разрушениях пока не сообщается. В районе 1141-метровой горы Броккен, расположенной в лесном регионе Гарц на востоке Германии, скорость ветра достигала 159 км/ч.

Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) сообщила, что "Иления" с середины дня 17 февраля ослабеет, но передышка, скорее всего, будет короткой. Уже в полдень 18 февраля пределов Германии может достичь ураганный циклон "Зейнеп" с британских островов, который принесет с собой сильные порывы ветра и проливные дожди.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Keliaudami po Jordaniją lietuviai tapo teatrališko taksisto įkaitais: kenkimas keleivių planams tapo kone gyvybiškai svarbus

Delfi Plius Michelle Cortez

Ekspertai: COVID-19 dar paruoš labai nemalonių staigmenų

Verslas Plius

Didysis atkrytis: daug žadėjusios vyriausybės visame pasaulyje traukiasi atgal

Delfi Plius Marc Champion

Rusijos žiniasklaidoje – esminis skirtumas: nusitaikė visai ne į Kijevą

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Gydytoja endokrinologė turi įspėjimą tiems, kurie kas metus priauga po kilogramą

Delfi Plius Edgaras Savickas

Kur keliauja gyventojų pensijų fonduose kaupiamos lėšos: tyrimas parodė skirtingas bendrovių taikomas strategijas

Delfi Plius Edita Rouge

Intymaus indų gyvenimo patirtis: tikroji Kamasutros paskirtis ir įpročiai, kurie mums ir patiktų, ir priverstų susiimti už galvos

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Intymių zonų priežiūra: viskas apie depiliacijas, ypatingus vyrų pageidavimus ir kada moterims rinktis operaciją

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, parengė Virginija Spurytė

Profesorių Landsbergio ir Jokubaičio diskusija: ar Lietuvos kraujas yra užnuodytas?

Delfi Plius Maisto žemėlapis

Kiaušinienė Kaune, dėl kurios verta mirti: lyg valgytum purius debesis

Delfi Plius „Rekordų akademija“

Šiose srityse jis nepralenkiamas – daugiau nei šimtas Skaisgirio „muilo operų“ ir keli šimtai techninių pražangų

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Vakarai jau 75 metus nesugeba pasimokyti iš savo klaidų: Putinas tą supranta, todėl vis grasina „kažką“ padarysiąs

Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

TOP новостей

После мероприятий 16 февраля – вопросы к полиции: было ли у нее право на такие действия (7)

После мероприятий 16 февраля одни поднимают вопрос, не...

"Delfi. Главное": 16 февраля в Висагинасе, День единства в Днепре и "день вторжения" Путина (12)

16 февраля вместе со всей Литвой висагинцы праздновали...

Из-за проблем с Китаем литовцы открывают компании за границей (58)

Литовские компании стараются избежать проблем,...

Коронавирус в Литве: 7620 новых случаев и 9 смертей (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 7 620 новых...

Ситуация не улучшается: МИД повторно просит граждан Литвы покинуть Украину (6)

Ситуация не улучшается, поэтому Министерство...