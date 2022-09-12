Упрощенный визовый режим ЕС с РФ перестал действовать

Ранее, 9 сентября, оно было опубликовано в официальном журнале ЕС и в тот же день вступило в силу. Факт того, что начать действовать решение о приостановке упрощенного визового режима ЕС с РФ должно было с 12 сентября, объясняется тем, что Евросоюз был обязан уведомить о нем Россию в течение 48 часов после окончательного утверждения.

Приостановка соглашения означает, что визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро. Кроме того, теперь увеличатся сроки оформления визы и объем документов, необходимых для этого. Правила выдачи многократных виз при этом ужесточатся.

Кому ЕС даст возможность проще оформить визу

Между тем в Еврокомиссии (ЕК) отметили, что в ЕС открыты двери для россиян, путешествующих по неотложным причинам, в особенности - членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества. Для граждан РФ из этих категорий страны ЕС могут, например, вновь понизить визовый сбор или даже отказаться от него совсем, уточнили в ЕК.

В Шенгенскую зону входят 22 государства ЕС, а также Норвегия, Лихтенштейн, Исландия и Швейцария. Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом действовало с 2007 года. С начала полномасштабной войны Москвы против Украины, 24 февраля 2022 года, упрощенный режим оформления виз, однако, был отменен для представителей российского правительства, а также дипломатов и бизнесменов из России.

Черногория может ввести визовый режим с РФ

Накануне глава МИД Черногории Ранко Кривокапич высказался за то, чтобы его страна присоединилась к ограничениям на въезд для россиян. Если правительство поддержит это предложение, Подгорица может ввести визовый режим с Россией.

"Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна полностью присоединиться к ЕС в этом решении, как это было до сих пор", - подчеркнули в МИД страны.