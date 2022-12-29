Управление по делам гражданства и миграции Латвии сохранит визы сотрудникам "Дождя"

Как сообщает Panorāma, после того, как Совет аннулировал телеканалу "Дождь" лицензию на вещание, PMLP начало процесс оценки виз для сотрудников канала, которые дают право на трудоустройство и выдаются на один год. В процессе оценки Управление пришло к выводу, что сотрудники "Дождя", получившие такие визы, могут оставаться в Латвии и продолжать здесь работать.

В своем пояснении "Дождь" упомянул, что цель визы — трудоустройство — по-прежнему остается актуальной, поскольку сотрудники компании продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и цифровых каналах.

Управление по делам гражданства и миграции указало, что при сохранении цели визы у PMLP нет правового основания аннулировать работникам телеканала "Дождь" визы.

Как уже сообщалось ранее, 6 декабря NEPLP аннулировал лицензию "Дождя", мотивируя это угрозой госбезопасности. Это произошло вскоре после выхода скандального эфира, в котором ведущий призвал сообщать о проблемах со снабжением в российской армии и сказал, что они таким образом уже многим помогли. Кроме того, среди нарушений "Дождя" отмечалось отсутствие аудиодорожки на латышском языке, изображение Крыма на карте российским и слова "наша армия" по отношению к российской армии.