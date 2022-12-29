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Управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) приняло решение сохранить визы сотрудникам телеканала "Дождь", который ранее был лишен лицензии на вещание Национальным советом по электронным СМИ.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии сохранит визы сотрудникам "Дождя"
© RIA/Scanpix

Как сообщает Panorāma, после того, как Совет аннулировал телеканалу "Дождь" лицензию на вещание, PMLP начало процесс оценки виз для сотрудников канала, которые дают право на трудоустройство и выдаются на один год. В процессе оценки Управление пришло к выводу, что сотрудники "Дождя", получившие такие визы, могут оставаться в Латвии и продолжать здесь работать.

В своем пояснении "Дождь" упомянул, что цель визы — трудоустройство — по-прежнему остается актуальной, поскольку сотрудники компании продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и цифровых каналах.

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Управление по делам гражданства и миграции указало, что при сохранении цели визы у PMLP нет правового основания аннулировать работникам телеканала "Дождь" визы.

Как уже сообщалось ранее, 6 декабря NEPLP аннулировал лицензию "Дождя", мотивируя это угрозой госбезопасности. Это произошло вскоре после выхода скандального эфира, в котором ведущий призвал сообщать о проблемах со снабжением в российской армии и сказал, что они таким образом уже многим помогли. Кроме того, среди нарушений "Дождя" отмечалось отсутствие аудиодорожки на латышском языке, изображение Крыма на карте российским и слова "наша армия" по отношению к российской армии.

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