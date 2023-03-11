УПЦ окончательно изгоняют из Киево-Печерской Лавры. Почему в Украине это мало кого возмутит

В письме директора заповедника, опубликованном в пятницу на сайте учреждения, говорится, что монастырь УПЦ должен покинуть Нижнюю Лавру с 29 марта.

Ранее Украинской православной церкви (которая с началом войны убрала из официального названия упоминание о Московской патриархии, но сохранила каноническую связь с ней) запретили пользоваться храмами Верхней Лавры, теперь же изгоняют со всей территории древнего киевского монастыря.

На каких основаниях это делается и почему это теперь уже мало кого в Украине возмутит?

Возмущения в Украине уже не будет

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си в Украине

Содержание письма, которое сегодня утром получил наместник Киево-Печерской лавры, можно пересказать кратко: Лавру выгоняют из Лавры. У монахов есть неполные три недели на то, чтобы собрать вещи и переселиться… куда угодно.

С формальной точки зрения все более-менее понятно. Монастырь Украинской православной церкви (еще недавно к ее названию прибавляли "Московского патриархата", но сейчас любая привязка к Москве глубоко оскорбительна для ее представителей) использует древние помещения Лавры на основании договора аренды, заключенного при президенте Викторе Януковиче в 2013 году.

При нынешнем президенте Владимире Зеленском оказалось, что монастырь условия этого договора нарушает. А это означает, что у государства есть право его разорвать.

Но, разумеется, на деле все намного сложнее. УПЦ - несмотря на все свои усилия по имиджевому отдалению от Русской церкви - до сих пор ассоциируется у многих украинцев именно с Москвой. А главное - эта ассоциация четко срабатывает в голове у Зеленского. И тут нужно понимать: за последний год Владимир Зеленский и вся Украина прошли огромный путь, если речь идет об их отношении к России, россиянам, всему русскому, всему, что похоже на русское.

Вспомним: год назад Владимир Зеленский, бывало, записывал свои обращения по-русски. Он обращался к россиянам, призывал их протестовать против войны, начатой их государством. Говорил, что от "хороших русских" не нужно отворачиваться. Был готов обсуждать с Россией договор о судьбе русского языка в послевоенной Украине.

Сегодня - после десятков тысяч жертв, после Мариуполя, после бомбардировок школ и больниц, после холодной и темной зимы - настроение другое. Изгнание монастыря УПЦ из Лавры, немыслимое еще год назад (Лавру-то за что? Не попахивает ли здесь нарушением религиозных прав и свобод? А не пойдет ли Путин из-за этого на эскалацию?), сегодня затеряется на фоне новостей из полуокруженного Бахмута и с разбора завалов очередного жилого дома, разрушенного российской ракетой.

Поэтому судьба УПЦ в Лавре выглядит предрешенной.

Делегирует она своих представителей в комиссию по передаче Лавры по приемке-передаче государственного имущества или нет (передадут и без них), организует ли молитвенное стояние или крестный ход против решения правительства или нет (особенно учитывая, что массовые акции во время военного положения запрещены), будет ли апеллировать к западным правозащитным институтам или нет (апелляция к Москве только усугубит положение церкви), - через три недели, вероятнее всего, УПЦ покинет Лавру.

А на повестку дня будет вынесен другой вопрос - о будущем этой церкви вообще.

Что говорят в УПЦ

Представитель Украинской православной церкви сказал Би-би-си, что считает решение государственного заповедника "Киево-Печерская Лавра" об окончательном выселении УПЦ из Лавры чиновничьей инициативой, противоречащей закону.

Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) отметил, что в письме с требованием к монастырю освободить Лавру к концу марта директор заповедника не приводит никаких обоснований.

"Очевидно, что такие заявления ничего общего с правовым полем украинского государства не имеют, и, соответственно, мы рассматриваем это как определенную провокацию со стороны чиновников, которые в угоду кому-то пытаются создать определенную сенсацию, которая противоречит всем элементарным нормам, нормативам и законодательным актам, которые регулируют государственно-церковные отношения", - сказал митрополит Климент корреспонденту Би-би-си.

В Московской патриархии назвали решение о выселении монастыря церкви, находящейся в ее каноническом подчинении, "апогеем беззакония" в отношении украинских прихожан церкви.